Búzios promove atividades durante a Semana da Luta Antimanicomial

A programação inicia na terça-feira (17), como tema “Vencer, reaproximar e celebrar a vida”

A Semana da Luta antimanicomial será lembrada em Búzios, com atividades promovidas pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A programação inclui café da manhã, campeonatos de dominó e dança, além de apresentações artísticas e a inauguração do Atelier Ivan Vital Brazil.

O tema este ano em Búzios é “Vencer, reaproximar e celebrar a vida” e o dia Nacional é comemorado nacionalmente no dia 18 de maio. As atividades são abertas à toda a população.

Confira a programação completa:

• 17/05: Classificatórias do Campeonato de Dominó, do Campeonato de Dança DISCO CAPS, e do The Voice CAPS (ao longo di dia).

• 18/05: 8h30 – Abertura e Café da Manhã; 9h30 – Finais da Disco CAPS; 10h30 – Finais do Campeonato de Dominó; 13h – Apresentações artísticas e Inauguração do Atelier Ivan Vital Brazil; 14h – Finais do The Voice CAPS; 15h – Premiações, Homenagens e Encerramento.

O CAPS fica localizado na Estrada Búzios x Cabo Frio, 58, bairro São José (ao lado do posto do DETRAN).

Sobre a Luta Antimanicomial

O movimento se caracteriza pela luta pelos direitos das pessoas em sofrimento mental. Dentro desta luta está o combate à idéia de que se deve isolar a pessoa em sofrimento mental em nome de pretensos tratamentos, idéia baseada apenas nos preconceitos que cercam a doença mental. Como todo cidadão, estas pessoas têm o direito fundamental à liberdade, o direito a viver em sociedade, além do direto a receber cuidado e tratamento sem que para isto tenham que abrir mão da sua cidadania.