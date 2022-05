Búzios realiza 2ª Limpeza do Fundo do Mar na Semana do Meio Ambiente

A Semana do Meio Ambiente em Búzios promete mobilizar moradores e entidades públicas e privadas para a 2ª Limpeza do Fundo do Mar nas praias do Píer do Centro, Armação e Ossos, no dia 04 de junho, a partir das 8hs. A concentração será na praia do Canto.

O evento é organizado pela Colônia dos Pescadores- Z23 com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias do Ambiente, Pesca e Urbanismo, Serviços Públicos e coordenadorias de Comunicação, Guarda Vidas e Guarda Municipal Ambiental, e tem como objetivo promover a participação da população na preservação do meio ambiente. Um dos principais problemas ambientais são o descarte irregular do lixo, além da falta de conscientização da população.

No local será realizada uma palestra de conscientização sobre a preservação do ambiente.