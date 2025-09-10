Búzios realiza ação de recuperação ambiental na Praia de João Fernandes

Nesta segunda-feira (08), a Secretaria do Clima e Sustentabilidade iniciou uma ação de recuperação ambiental em uma área degradada da Praia de João Fernandes, atendendo a uma solicitação do Ministério Público Federal (MPF) e da Justiça Federal. No local, foram plantadas 35 mudas de espécies nativas, fundamentais para o fortalecimento da biodiversidade, além da remoção de lixo depositado irregularmente.

Também foi iniciado o processo de recuperação da área anteriormente ocupada por quiosques e desocupada pela equipe de Posturas, em cumprimento a uma ordem judicial. O espaço será devidamente cercado e passará por manutenção periódica até o pleno desenvolvimento das mudas.



A ação é coordenada pelo engenheiro florestal Diogo Faustini, com apoio da equipe de Parques e Jardins. A proposta é estender esse modelo de recuperação para todas as praias do município, por meio de planos específicos de revitalização de áreas degradadas.

O ecossistema de restinga, integrante do bioma Mata Atlântica, atua como barreira natural contra a erosão, abrigo para a fauna e área estratégica para recarga hídrica e equilíbrio ambiental.

As espécies nativas utilizadas na ação foram: pitanga (Eugenia uniflora), araçá (Psidium sp.), aroeira (Schinus terebinthifolia), grumixama (Eugenia brasiliensis), guaquica (Myrciaria guaquiea), clusea (Clusia fluminensis) e ingá (Inga edulis).