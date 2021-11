Búzios realiza Audiência Pública para discutir o processo de estadualização do Colégio Paulo Freire

Aconteceu nesta quarta-feira (03) na Câmara Municipal de Búzios, às 18h, uma audiência pública entre vereadores, Secretaria de Educação de Búzios, Presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de janeiro (Alerj), Sociedade Civil Organizada (Sepe), Ministério Público, professores e pais de alunos para debaterem o processo de estadualização do Colégio Paulo Freire.

No debate representantes do SEPELagos, professores, pais de alunos e alunos defenderam a permanência do Colégio Paulo Freire no Munícipio. Entre as demandas apresentadas para a Promotora de Justiça, Isabel Kallman, foram destacados assuntos como: a média de aprendizagem no ensino do colégio no ENEM, importância da instituição na sociedade, falta de vagas no ensino médio do município, além das condições financeiras do município em manter o Colégio.

A Promotora Isabel Kallman, frisou que a obrigação do ensino médio é competência do Estado, e o município o ensino fundamental.

O prefeito Alexandre Martins e os vereadores presentes defenderam a permanência do Colégio no munícipio.

“Esse encontro ressalta a nossa luta para que o Paulo Freire continue sob alçada municipal. A Prefeitura de Búzios tem interesse em garantir que a juventude buziana tenha acesso à educação de qualidade que todos estejam em sala de aula e livres de violência nas ruas”, declarou Alexandre.

O presidente da Comissão de Educação da Alerj, Deputado Estadual Flávio Serafini, participou da audiência e contribuiu para o debate do tema. A proposta será debatida em outro encontro entre o Executivo, Legislativo, Promotoria e Secretaria de Educação do Estado.