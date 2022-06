Búzios realiza festa de São Pedro neste fim de semana na Praça dos Pescadores

Neste fim de semana, a Paróquia de Sant’Anna e Santa Rita de Cássia realizará a tradicional Festa de São Pedro, na Praça dos Pescadores. A festa terá início no sábado (02), às 18h, na histórica Capela de Sant’Anna, no bairro dos Ossos. As comemorações têm apoio da Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias de Cultura e Patrimônio Histórico e Ambiente, Pesca e Urbanismo.

O festejo em comemoração ao santo padroeiro dos pescadores, é comemorado a mais de 100 anos em Búzios. Este ano, a Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo, através do patrocínio da iniciativa privada (Prolagos) fornecerá um coffee break no domingo (03) para as famílias pesqueiras da península.

Na ocasião haverá também o reconhecimento das famílias e dos integrantes envolvidos na história municipal do setor pesqueiro. A cerimônia contará com a entrega de brindes para os agraciados, além de procissão marítima, show musical, dança de quadrilha, visita do Reis de Boi e barraquinhas.

A Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, também em homenagem aos pescadores realizou nesta segunda-feira (27) a abertura da primeira “Exposição Heróis do Mar”, no Espaço Cultural Zanine. A exposição integra a programação dos festejos de São Pedro e seguirá até o dia 08 de julho. No encerramento, os pescadores serão homenageados pela Colônia dos Pescadores Z23 e pela Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo.

Programação da Festa de São Pedro:

– De 27 de junho a 08 de julho- Exposição Heróis do Mar;

Sábado (02) Capela de Sant’Anna

18h – Repique de sinos e reza do terço;

20h – Santa Missa;

21h – Show de Victor Stival;

21h30 – Dança de Quadrilha, visita do Reis de Boi.

Domingo (03) Praça dos Pescadores

8h – Café com os pescadores;

8h30 – Corrida de Bote a remo e Baleeira;

Premiação:

1º lugar – R$1.000,00

2º lugar – R$ 500,00

3º lugar – R$350,00

11h – Procissão Marítima com a imagem de São Pedro;

12h – Almoço festivo com show de forró.