Búzios realiza Festival da Sardinha no final de semana

A sardinha, alimento riquíssimo em ômega-3, ganha destaque em Búzios neste final de semana na Sociedade Esportiva de Búzios (SEB). A cidade realiza o Festival da Sardinha nesta sexta-feira, sábado e domingo (24, 25 e 26), com shows a partir das 18h. Uma realização da SEB com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico.

O Festival da Sardinha é o encontro da família buziana e tem como característica mostrar através da gastronomia os pratos elaborados com a sardinha que, bem temperada, é uma ótima fonte de proteína para as refeições variando o consumo de peixes ou até substituindo o consumo de carnes vermelhas.

De acordo com o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Luiz Romano Lorenzi, o evento terá 25 barracas, cada uma apresentando um prato diferente com do alimento.

“O Festival da Sardinha é um encontro dos pescadores, das marisqueiras, dos quilombolas de Búzios. Um evento que oferece o alimento da nossa terra, que no passado não tinha valor e hoje a sua riqueza nutricional a tornou um ícone dos cardápios saudáveis”, disse Romano.

No local será montado um estande da secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico com um pequeno memorial da identidade dos heróis do mar de Búzios, os pescadores. Também receberá doações para o acervo do futuro museu da cidade.

O evento também terá estande de artesanato.

Entre os benefícios da sardinha, podemos citar:

– Rica em Omega-3;

– Tem mais cálcio que o leite;

– É fonte de vitamina D;

– Oferece tantas proteínas quanto a carne vermelha;

– Protege o cérebro.