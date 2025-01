Búzios realiza Fiscalização Ambiental em parceria com a Marinha neste fim de semana em todas as praias do município

Neste fim de semana, a Prefeitura de Búzios, intensificou o monitoramento ambiental em todas as praias do município, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas de uso e proteção ambiental. A ação realizada pela Secretaria do Ambiente e Urbanismo em parceria com a Marinha, visa coibir o desordenamento, e garantir o limite permitido de 200 metros da costa para ancoragem de embarcações.

Além do controle de ancoragem irregular, a fiscalização também foca na verificação de documentação inadequada das embarcações e no combate à poluição marinha. A ação tem como meta não só preservar o ecossistema local, mas também assegurar o ordenamento náutico, promovendo um ambiente mais seguro e sustentável para moradores e turistas.



As áreas de interesse ambiental, como pontos de desova e habitats marinhos, estão sendo monitoradas constantemente para evitar danos ao meio ambiente. Em João Fernandes e Tartaruga, no Parque dos Corais, várias embarcações foram notificadas verbalmente para respeitarem o local. O trabalho conjunto entre os órgãos de fiscalização ambiental visa garantir a manutenção da beleza natural de Búzios, que é um dos maiores atrativos turísticos da região.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração de todos para a preservação dos recursos naturais e o respeito às normas de convivência e uso responsável das praias.