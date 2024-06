Búzios realiza inicia Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite nas Creches municipais

By

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quarta-feira (08), a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite nas creches do município. A ação ocorrerá até 14 de junho, visando imunizar crianças de 0 a 4 anos. Além da vacina contra a poliomielite, será realizada a atualização das cadernetas de vacinação das crianças, garantindo que todas estejam com as vacinas em dia. A vacinação será realizada nos dois turnos: Manhã, às 10h e tarde, às 15h. Nas creches Marly Quintanilha Da Silva (Arpoador) e Nair Da Conceição Gonçalves Pereira (Cruzeiro 2), a vacinação ocorrerá às 15h.

Além da programação nas creches, no próximo sábado, 8 de junho, será realizado o Dia D de vacinação contra a poliomielite em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, reforçando o compromisso da Prefeitura com a saúde das crianças de Búzios.

A vacinação nas creches ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:

04/06 – Creche Nobelina Alves de Almeida (Ferradura)

05/06 – Creche Maria Rita Coelho Novelino (Rasa)

06/06 – Creche Laurinda de Souza Conceição (São José)

11/06 – Creche Rosa Maria da Conceição (José Gonçalves)

12/06 – Creche Maria Amélia de Souza (Cruzeiro 2)

13/06 – Creche Ivonete Costa Trindade (Capão)

18/06 – Creche Marly Quintanilha da Silva (Arpoador)

19/06 – Creche Diva Nunes Chaves (Geribá)

20/06 – Creche Nair da Conceição Gonçalves Pereira (Cruzeiro)

25/06 – Creche Ernestina Santanna Quintanilha (Cem Braças)

27/06 – Creche Antônio Carlos Pereira da Cunha – Toninho Branco (Vila Verde)

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença grave que pode causar paralisia permanente. A vacinação é a única forma eficaz de prevenção, e a atualização das cadernetas de vacinação garante a proteção contra diversas outras doenças. A participação dos pais e responsáveis é fundamental para o sucesso desta campanha e para a saúde das nossas crianças.