Búzios realiza Operação Limpa Rua de carros abandonados nas vias públicas do município

Nesta quarta-feira (29), a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da Coordenadoria de Trânsito e Transporte (CTT), iniciou a Operação Limpa Rua de carros abandonados nas vias públicas do município. Na primeira ação realizada nos bairros Alto de Búzios e Brava, foram recolhidos quatro (04) veículos, além do remanejamento de oito (08) carros para área particular.



Serão duas (02) semanas de operação nos bairros da cidade rebocando veículos em estado de abandono em vias públicas. A operação tem o apoio da Guarda Civil Municipal de Búzios.

Com essa operação, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios reafirma seu compromisso em manter a cidade limpa e segura para todos. A remoção dos carros abandonados não apenas melhora a estética das vias públicas, mas também contribui para a redução de riscos à saúde pública e à segurança dos pedestres e motoristas. A Prefeitura de Búzios agradece a colaboração da população e reforça seu compromisso em promover ações que beneficiem a comunidade.