Búzios realizará a terceira Limpeza do Fundo do Mar na Semana Mundial do Meio Ambiente

A Colônia dos Pescadores de Búzios- Z23 em parceria com a Prefeitura, por meio das secretarias do Ambiente e Urbanismo; Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos; Serviços Públicos e Turismo, além das coordenadorias de Comunicação, Guarda-vidas e Guarda Municipal Ambiental realizará a terceira Limpeza do Fundo do Mar no dia 08 de junho, a partir das 8h, no Píer do Centro.

A ação ocorrerá nas praias do Canto, Armação e Ossos e faz parte da programação da Semana Mundial do Meio Ambiente.

Em Búzios, as ações relacionadas ao meio ambiente a cada edição, atraem mais adeptos. Este ano, o evento conta com três patrocinadores: A Ong ÁguaBúzios, Loteamento Balneário Búzios e Gráfica Up Comunicação.