Búzios recebe a primeira apresentação do projeto “Sopros & Cordas” na Praça Santos Dumont

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, realizará nesta sexta-feira (12) uma noite especial de música instrumental na Praça Santos Dumont. A apresentação acontecerá na Feira Cultural Caiçara, que reúne artesanato local, moda autoral, arte popular e opções de gastronomia artesanal, reforçando a valorização dos saberes e da cultura tradicional buziana. O evento terá início às 19h.

A abertura fica por conta do grupo Nós do Choro, referência na Região dos Lagos pela preservação e difusão do gênero. Em seguida, o quinteto Sopros & Cordas sobe ao palco com um repertório que passeia por releituras instrumentais de grandes nomes da música nacional e internacional, como Queen, The Beatles, Ary Barroso, Tom Jobim e Jimmy Cliff, além de temas ligados ao movimento Clube da Esquina.

O Sopros & Cordas foi contemplado pelo edital Fluxos Fluminenses, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro (Secec-RJ), com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios.