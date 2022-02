Búzios recebe o evento “Tô no Rio” em parceria com o Governo do Estado neste fim de semana 

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, promove neste fim de semana, em parceria com o Governo do Estado, na Praça Santos Dumont, a partir das 19h, o evento “Tô no Rio”.

Os pontos turísticos da cidade serão divulgados em um contêiner instagramável que exibe vídeos de Búzios. O espaço também se torna um centro de informações turísticas com apresentação de shows ao final do dia.

A programação terá quatro dias de duração, com apresentação dos shows de Pagode do Junior na sexta-feira (18), JV Delírio no sábado (19) e Brenda Pobel no domingo (20).