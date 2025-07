Búzios recebe representantes internacionais para estudo de novas rotas aéreas

Neste final de semana, a cidade de Búzios recebeu representantes do Prinair Tours, da República Dominicana, da Servair, empresa do setor aéreo e da empresa inglesa Capsilva, especializada em gestão internacional de ativos. A visita faz parte de um estudo de viabilidade para novas conexões aéreas entre a América Central, os Estados Unidos, a Europa e o Aeroporto Internacional de Cabo Frio.

A agenda foi acompanhada pelos secretários de Turismo, Thomas Weber, e de Serviços Públicos, Marcelo Júnior. Os empresários foram apresentados a diversos pontos históricos, atrativos turísticos e órgãos públicos do município, como parte do processo de análise e prospecção de investimentos na região.

A iniciativa tem como principal objetivo ampliar a conectividade aérea da Região dos Lagos, criando voos regulares que facilitem tanto a chegada de turistas estrangeiros quanto o deslocamento internacional dos moradores locais. O fortalecimento dessas conexões deve impulsionar o turismo, atrair novos investimentos e gerar oportunidades para a economia regional.

“Receber representantes de empresas internacionais como a Prinair Tours, a Servair e a Capsilva é um passo importante na nossa estratégia de internacionalização do turismo em Búzios. Estamos focados em ampliar a conectividade aérea da região e tornar o destino cada vez mais acessível para visitantes estrangeiros, além de facilitar o deslocamento dos moradores locais para o exterior. Essa articulação reforça nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e o fortalecimento do turismo de forma estruturada e sustentável”, destacou Thomas Weber, secretário de Turismo de Búzios.