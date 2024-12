Búzios reforça ações de combate ao trabalho infantil com foco na alta temporada

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, reafirma seu compromisso com o combate ao trabalho infantil. Desde o dia 07 de dezembro, o CREAS intensificou as ações de informação e orientação ao comércio local e nas praias, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de proteger nossas crianças e adolescentes, especialmente diante do aumento do comércio de balas e doces por menores de idade.

Nos últimos meses, foi registrado um número expressivo de adolescentes desacompanhados e pais com crianças, vindos de bairros vizinhos. Para enfrentar essa realidade, a Secretaria ampliou os plantões de abordagem social para seis dias por semana, com atividades agora também nas praias, além das ruas do Centro e Manguinhos.



O trabalho é realizado com sensibilidade e responsabilidade, garantindo que as famílias dessas crianças sejam acompanhadas, tenham acesso a benefícios sociais e as crianças sejam matriculadas na rede de educação.