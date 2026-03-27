Búzios Sailing Week 2026 reúne cerca de 500 velejadores durante o feriado da Páscoa

Entre os dias 2 e 5 de abril, durante o feriado da Páscoa, a Península Buziana será palco da Búzios Sailing Week 2026, uma das principais competições de vela oceânica do país. O evento será realizado no Iate Clube Armação de Búzios (ICAB) e deve reunir cerca de 500 atletas velejadores de diversas regiões do Brasil.

Organizada pelo Iate Clube Armação de Búzios, a competição acontece em parceria com a Confederação Brasileira de Vela, a Associação Brasileira da Classe Oceânica e a Secretaria de Pesca de Búzios.

A competição contará com disputas nas classes ORC (Performance e Cruzeiro), Bra-RGS e RGS-Cruiser, com a realização de sete regatas ao longo da programação. Um dos destaques desta edição é o resgate da tradicional Taça Lachmann, reforçando a valorização da história e das tradições da vela no município.

A programação tem início no dia 2 de abril, às 10h, com a reunião de comandantes. As regatas começam a partir das 11h/11h30 entre os dias 3 e 5 de abril, reunindo as embarcações em disputas ao longo da costa de Búzios.

A regata seguirá as Regras de Regata à Vela (RRV) 2025-2028, além das normas de segurança estabelecidas pela OSR Categoria 4 e pela NORMAM 211-DPC, garantindo a organização e a segurança dos participantes durante toda a competição.

Além de promover o esporte, o evento contribui para o fortalecimento do turismo esportivo em Búzios, movimentando a economia local durante o período do feriado. A expectativa é de que a competição atraia visitantes, equipes técnicas e entusiastas da vela, consolidando o município como um dos principais destinos para a prática do esporte no Brasil.