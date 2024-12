Búzios se prepara para alta temporada dentro do planejamento do Plano Verão

Búzios: A cidade que é verão o ano todo, está se preparando para receber os turistas na alta temporada, dentro do planejamento do Plano Verão. Com expectativa de mais de 80% de ocupação hoteleira, algumas secretarias já iniciaram as operações do Plano Verão.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, além do aumento do efetivo (Postura, CTT, Guarda-vidas e Defesa Civil) tem realizado várias ações de fiscalizações no ordenamento das praias, além do aumento da Operação Descarga Limpa em diversos pontos do município. Será lançada uma campanha digital com as principais leis de ordenamento das praias.

A Guarda Civil Municipal, também aumentou seu efetivo nos pontos mais sensíveis da cidade e nas operações conjuntas com outros órgãos da segurança pública.

A Secretaria de Turismo de Búzios implementou uma série de medidas para a alta temporada de verão, buscando oferecer uma experiência positiva para turistas e moradores locais. Entre as ações, destacam-se melhorias na infraestrutura dos pontos turísticos, reforço nos serviços, além de campanhas educativas para a preservação ambiental e valorização da cultura local.

O Atendimento ao Turista (Sede e Centro de Informações), foi estendido até às 22h, para facilitar o acesso dos turistas, e atendimento às transportadoras turísticas (vans, ônibus e micro-ônibus) no Centro de Informações Isac Tillinger, das 8h às 17h, com suporte presencial e remoto, das 8h às 17h, pelo WhatsApp.

Até dia 05 de março de 2025, é proibida a entrada de transporte turístico (ônibus, micro-ônibus e vans de turismo), na península. Os ônibus deverão ser direcionados para a área existente nas proximidades da FAETEC. A emissão das guias por parte da Secretaria de Turismo visa desburocratizar atos administrativos, buscando racionalizar os procedimentos a partir da simplificação de formalidades, ou exigências, trazendo agilidade nas emissões e na arrecadação pública.

A Secretaria de Serviços Públicos tem atuado em sistema de rodízio, garantindo a organização e a manutenção da cidade. Suas ações incluem a limpeza urbana, com a varrição e remoção de resíduos das vias públicas, além da poda de árvores para garantir a segurança e o bem-estar da população. O recolhimento de lixo é feito de maneira sistemática, conforme o cronograma de rodízio, assegurando que os resíduos sejam corretamente descartados e não prejudiquem o ambiente urbano da cidade.