Búzios se prepara para celebrar nesta quarta o Make Music Day

Nesta quarta- feira (18), Búzios se une a centenas de cidades ao redor do mundo para celebrar o Make Music Day, um dos maiores movimentos globais dedicados à música ao vivo. A edição 2025 será realizada na Praça Santos Dumont, no Centro, com uma programação gratuita das 15h às 23h59.

Promovido pela Associação de Músicos de Búzios, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, o evento promete transformar o coração da cidade em um grande palco a céu aberto, reunindo artistas locais e regionais em uma maratona musical vibrante e inclusiva.

Criado em 1982, na França, o Make Music Day acontece simultaneamente em mais de 120 países e tem como proposta principal ocupar espaços públicos com música de todos os estilos, promovendo encontros culturais espontâneos e acessíveis a toda a comunidade.

A iniciativa valoriza a produção artística independente e reforça o poder da música como ferramenta de expressão, identidade e conexão entre as pessoas. Em Búzios, a expectativa é de uma grande festa popular, com muita energia positiva, diversidade sonora e participação ativa do público. A entrada é gratuita, e toda a população está convidada a viver essa experiência musical única no Centro da cidade.