Búzios se prepara para o feriadão prolongado com intensificação na fiscalização

Mediante a circulação da variante Delta na Região dos Lagos e no Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Búzios intensificou a fiscalização no balneário afim de coibir excessos e garantir um feriado seguro para a população local e turistas. Até esta sexta-feira (03) início do final de semana prolongado a ocupação do setor hoteleiro já ultrapassou 85%, dos (70%) permitido pelo decreto em vigor nº 1.583, de 26 de fevereiro de 2021.

A fiscalização contará com uma força tarefa denominada de Grupo Integrado de Fiscalização (GIF) composta pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), Fiscalização da Secretaria do Ambiente, Guarda Municipal, Postura e 5ª Companhia da PM, realizando fiscalização nas Pousadas, Comércios, Hotéis, Casas de Festas e Casas de Aluguéis em todo o município. Além de atender as denúncias realizadas pelo 153.

Os serviços e atendimentos essenciais, tais como atendimento médico de urgência (PU), hospital, Tenda COVID-19, as Policlínicas, Limpeza Urbana e Guarda Municipal, terão funcionamento normal de acordo com sistema especial de plantão.

Lembrando que a cidade ainda mantém a Barreira Sanitária e orienta os turistas a seguirem as medidas de distanciamento social, uso de máscaras, álcool em gel e cumprimento dos demais protocolos para o combate a COVID-19.