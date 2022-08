Búzios sediará o principal evento para noivas do Brasil em agosto, o “Inesquecível Casamento Week Búzios” 

Pela primeira vez, a península Buziana sediará o maior evento que conecta noivas com os melhores fornecedores do mercado de casamento do Brasil, o “Inesquecível Casamento Week Búzios”. O evento será realizado nos dias 27 e 28 de agosto, no Búzios Beach Resort, em Tucuns, com o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo.

O Inesquecível Casamento Week Búzios tem como principal objetivo fomentar o destination wedding (casamento de destino) para toda Região dos Lagos, especificamente a Armação dos Búzios como destino para os casais.

De acordo com o secretário de Turismo, Dom de Búzios, um evento neste porte gera turismo, emprego e profissionalização para os munícipes, além de atrair muitos casais para escolher a cidade como destino perfeito para o casamento dos sonhos.