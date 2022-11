Búzios terá de telões para transmissão dos jogos da seleção brasileira durante a Copa

A Copa do Mundo FIFA de 2022 será disputada entre o período de 20 de novembro a 18 de dezembro no Catar e a Prefeitura de Búzios instalará telões de LED na praça Tia Uia (Inefi), na Rasa e na praça Santos Dumont, no Centro para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira.

A estreia dos telões será na próxima quinta-feira (24), às 16h, com a transmissão do 1° jogo do Brasil, que enfrenta a Sérvia. Em seguida, na segunda-feira (28) Brasil x Suíça disputam a partida às 13h e no dia 02 de dezembro acontece o jogo entre Brasil x Camarões às 16h.

Será montada uma estrutura onde o público poderá organizar a torcida e assistir aos jogos em um ambiente de descontração e alegria entre amigos e familiares.