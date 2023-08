Cabista lança livro de ficção ambientado no universo do surf

Um jovem morador do subúrbio do Rio de Janeiro se lança no sonho de viver das ondas em “Surfista carioca”, romance de estreia de Éric Rébière, nascido em Arraial do Cabo (RJ) e integrante da elite mundial de surfistas de ondas gigantes, o Nazaré Tow Challenge, único evento da modalidade organizado pela World Surf League.

É a primeira vez que um atleta desse seleto grupo publica um livro de ficção ambientado no universo do surfe. Rébière, que já fez parte do World Championship Tour, disputado pelos 32 melhores surfistas do mundo, inspirou-se em sua vasta experiência no esporte e em histórias compartilhadas por amigos — entre eles, o bicampeão brasileiro Leonardo Neves, que faleceu em 2019 durante uma prova na praia de Itaúna, em Saquarema, ao ter um mal súbito na água.

A obra, lançada pela Sophia Editora, retrata a rotina de uma família do subúrbio carioca na década de 1990. O leitor acompanha o dia a dia de Gabriel — nome dado ao protagonista em homenagem ao tricampeão mundial Gabriel Medina — e suas disputas contínuas com o irmão, Alexandre, sob a educação ora amorosa, ora severa do pai. Também são narradas as primeiras experiências amorosas, as saídas à noite para bailes funk e a vivência no bairro, marcada por regras de convívio impostas pela violência.

O livro pode ser adquirido no site da editora.