Cabo Frio anuncia repescagem para sexta-feira (15) e reduz intervalo da Pfizer para novo grupo

O intervalo entre as doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer foi reduzido em Cabo Frio para pessoas entre 30 e 40 anos. O período entre as aplicações agora é de oito semanas, o mínimo exigido na bula do imunizante. Além dessa faixa etária, as pessoas do grupo prioritário de força segurança e salvamento, e limpeza urbana, que foram imunizadas com a vacina Pfizer, também serão atendidas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, esse público tem até o dia 23 de outubro para receber a segunda dose. A medida tem como objetivo agilizar o ciclo completo da imunização de um número maior de pessoas.

Para receber a segunda dose, é preciso apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio. É obrigatório apresentar, também, a carteira de vacinação comprovando que a aplicação da primeira dose foi realizada em Cabo Frio.

REPESCAGEM DOS ADOLESCENTES ACONTECE NESTA SEXTA-FEIRA (15)

Além dessa nova redução no intervalo da Pfizer, a Secretaria de Saúde de Cabo Frio também anunciou que nesta sexta-feira (15) acontece a repescagem da primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos.

Para receber o imunizante, é preciso apresentar documento de identidade oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência com endereço de Cabo Frio.

Menores de 15 anos deverão estar acompanhados do responsável e apresentar o documento de autorização disponível no site da Prefeitura. No caso de impossibilidade da presença do responsável, o jovem deverá estar acompanhado de uma pessoa maior de idade munido da declaração de próprio punho do responsável. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o preenchimento da autorização antecipadamente para agilizar o tempo de atendimento nos postos de vacinação.

A antecipação da dose da Pfizer pode ser feita de segunda a sexta (exceto feriados). Assim como a repescagem da primeira dose para adolescentes, a aplicação acontece nas unidades de saúde que fazem a vacinação contra a covid-19 em Cabo Frio. O funcionamento é das 9h às 15h. A Secretaria de Saúde de Cabo Frio esclarece que todas as pessoas que chegarem até o horário informado serão atendidas.

ONDE SE VACINAR:

1º DISTRITO

ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

UBS Itajuru – Rua José Gomes da Silva s/nº

2º DISTRITO

ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº