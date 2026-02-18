Cabo Frio aposta em Carnaval descentralizado e movimenta bairros

A descentralização do Carnaval tem transformado Cabo Frio em um grande circuito de folia, fortalecendo os bairros e ampliando o acesso à programação. Com seis estações oficiais distribuídas pelo município, moradores e turistas podem escolher onde curtir, com mais organização, segurança e opções para todos os públicos.

As estações estão localizadas na Praia do Forte, Peró, Palmeiras, São Cristóvão, Passagem e Tamoios. O formato evita a concentração em um único ponto, valoriza cada região e movimenta o comércio local.

Nesta segunda-feira (16), a programação reuniu milhares de foliões nas diferentes estações. Na Praia do Forte, o tradicional bloco Carnagay arrastou uma multidão e coloriu a orla com música e diversidade. O mineiro Rafael Almeida, de Belo Horizonte, está em Cabo Frio pela quarta vez no Carnaval e percebeu a diferença neste ano.

“Eu venho de BH para Cabo Frio há quatro anos. Sempre foi bom, mas este ano está diferente. A cidade está mais organizada, com programação em vários pontos. O bloco Carnagay foi incrível, energia lá em cima”, afirmou.

No Peró, o bloco Perocão garantiu um clima animado e familiar. A turista Juliana Martins, de Petrópolis, escolheu a cidade pela primeira vez para passar o Carnaval e aprovou o formato.

“É a primeira vez que venho para Cabo Frio no Carnaval e estou amando. Vim com minha família e achei tudo muito organizado, seguro e animado. O bloco foi maravilhoso, deu para todo mundo aproveitar”, destacou.

A programação do Carnaval 2026 segue nesta terça-feira (17), com atrações nas seis estações e expectativa de mais um dia de grande público espalhado pelos bairros da cidade.

Programação oficial – Carnaval 2026

Estações da Folia

Praça do Guta

Blocos com concentração a partir das 16h e shows a partir das 18h, durante todo o Carnaval.

Peró – Praça do Moinho e Praia do Peró

Palco na praia com concentração e desfile de blocos e atrações musicais a partir das 18h, até terça-feira (17).

Terça – 20h – Angel Duarte

São Cristóvão – Praça de São Cristóvão

Atrações musicais e concentração de blocos.

Encontro de Terça, a partir das 18h, na terça (17).

Palmeiras – Orla das Palmeiras

A partir das 16h.

Terça – 16h – Carnaval do Duque | 19h – Calvano

Passagem – Praça de São Benedito

Atrações musicais a partir das 18h.

Terça – 20h – Ju Feliciano

Tamoios – Praia de Unamar (palco de shows)

Horário: 22h

Terça – Júnior e Gustavo

Blocos de rua no Polo Gastronômico de Tamoios e no Circuito da Folia, também na Praia de Unamar, a partir das 16h, até terça-feira (17).

Arenas Kids

Horário: a partir das 16h

Até terça-feira (17)

Palmeiras – Orla das Palmeiras

Peró – Praça do Moinho

São Cristóvão – Praça de São Cristóvão

Tamoios – Praça atrás do Shopping UnaPark

Trios elétricos

Tamoios – Avenida Beira-Mar (em direção ao palco na Praia de Unamar)

Terça – 18h – Felipe Secco | 20h – Álvaro Nobre

Praia do Forte

18h – Saída da Duna Boa Vista, sentido Praça do Guta

22h – Saída da Praça do Guta, em direção à Duna Boa Vista

Terça – 18h – Raylane Mendes | 22h – Michele Rosa

Peró – Praia do Peró

Terça – 22h – Pagodeando