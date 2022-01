Cabo Frio avança na vacinação contra a covid-19 e registra queda nas internações

No primeiro ano de governo do prefeito José Bonifácio, a Prefeitura Municipal de Cabo Frio adotou medidas importantes para conter o avanço da covid-19.

O resultado positivo dessas ações é visível na evolução epidemiológica dos casos da doença, e na queda de quase 100% nos casos de internações no município. O ano de 2021 foi de muitos desafios, mas também de muitos avanços para o governo municipal.

Para reforçar o atendimento e o monitoramento dos casos, com foco no diagnóstico e tratamento da covid-19, algumas medidas foram fundamentais. Além de adquirir três tipos de exame para diagnóstico da doença, a Secretaria de Saúde promoveu mutirões de testagem para a população e ampliação dos pontos de atendimento. Atualmente, todas as unidades de saúde, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); a Tenda Covid, localizada no bairro Parque Burle; e o Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, fazem o exame.

A partir da confirmação dos casos, a Secretaria de Saúde realiza estudos para a classificação final da covid-19. A investigação epidemiológica tem como objetivo estimar melhor a amplitude e evolução da transmissão viral na cidade.

A agilidade de gestão, e precisão na tomada de decisões baseada no cenário epidemiológico, norteou as medidas restritivas instituídas por meio dos decretos, que foram alinhadas através do Gabinete de Soluções, mediante encontro com diversos segmentos da cidade. Esta ação resultou na melhor atuação do poder público no combate à pandemia.

Além disso, a Prefeitura implantou a coordenação de geoprocessamento da Saúde, que vem fazendo uma análise espacial sobre as notificações da covid-19 na cidade. O trabalho é desenvolvido por meio de análises dos óbitos e casos da doença, gerando mapas temáticos que são capazes de entender a dimensão da espacialização do vírus.

“O acompanhamento da evolução epidemiológica nos dá base para atuar de forma dinâmica, de acordo com a necessidade atual. Por isso, a reformulação no segmento de média e alta complexidade é constante, para que as unidades estejam adequadas para atender a demanda. Caso o cenário das internações e de contaminações mude, vamos adequar a estrutura para novamente para atender os pacientes. O resultado positivo é graças ao trabalho de análise frequente”, explica Erika Borges, secretária de Saúde.

Os dados são direcionados também para o Boletim Diário Epidemiológico, produzido pela Secretaria, que é divulgado para toda população. O documento contém o número de casos confirmados, recuperados, descartados, óbitos e leitos disponíveis no município.

CAPACITAÇÃO E CUIDADO NO COMBATE À PANDEMIA

Em paralelo às análises e estudos, a Prefeitura executou ainda cursos de capacitação para profissionais de saúde e servidores municipais que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus. Equipes das unidades hospitalares, pré-hospitalares e da Atenção Básica receberam treinamento para realização de testes rápidos e RT-PCR. Também foram capacitados sobre limpeza de desinfecção em estabelecimento assistencial de saúde.

Os cuidados com a saúde da população acontecem também por meio de ações preventivas contra a covid-19. Em média, por mês, cerca de 100 unidades públicas passam por desinfecção, entre eles asilos, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), hospitais, e demais locais de maior circulação de pessoas.

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

O avanço da vacinação reflete no quadro de internações na cidade. Até o momento, 89,6% da população está vacinada com a primeira dose e mais de 72,2% já tem o ciclo vacinal completo e 12% recebeu a dose reforço.

Em janeiro, Cabo Frio completa um ano de campanha de vacinação contra a Covid-19 e o município segue com atendimento à população. Neste momento, o município está aplicando a dose de reforço em pessoas que tomaram a segunda dose há mais de quatro meses. Além deste grupo, Cabo Frio segue realizando a repescagem em pessoas acima de 12 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina. O calendário completo é divulgado no site da Prefeitura (www.cabofrio.rj.gov.br).