Cabo Frio dá início a programa de atividades físicas gratuitas no Correão

A Prefeitura de Cabo Frio deu início, nesta terça-feira (23), ao programa de atividades físicas gratuitas no Estádio Correão, em São Cristóvão. Nesta primeira etapa, estão disponíveis aulas de zumba, treinamento funcional e alongamento, que acontecerão sempre às terças e quintas-feiras, pela manhã.

Das 6h às 6h40, o dia começa com a zumba, sob a coordenação da professora Veridiana Oliveira. Das 7h às 8h, é a vez do treinamento funcional. Das 8h às 9h, estão programadas as aulas de alongamento, com a professora Mikaelly Muzy.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na recepção do Estádio Correão. Para fazer o cadastro, os interessados devem levar original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e uma foto 3×4, além do preenchimento de uma ficha de inscrição que é fornecida no local.

De acordo com o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Rodolpho Campbell, conforme o aumento da procura, haverá ampliação das turmas. A expectativa é de que, em breve, seja criada uma academia popular de musculação no Correão, nos moldes do que já acontece no ginásio Alfredo Barreto.