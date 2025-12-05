Cabo Frio dá início ao Projeto Verão com forças de segurança atuando de forma integrada

A Prefeitura de Cabo Frio deu início ao Projeto Verão Forças Integradas de Segurança, marcando oficialmente o começo das ações de fiscalização da operação de verão no município. As equipes saíram em comboio da sede da Guarda Civil Municipal nesta quinta-feira (4), simbolizando o início das atividades integradas que reforçarão a presença do poder público nas ruas durante toda a temporada.

Ao todo, foram registradas 12 abordagens, resultando em duas conduções para a delegacia: uma por prática de flanelagem e outra por porte de droga. A operação também apreendeu material metálico utilizado na queima de fio de cobre e realizou quatro consultas ao sistema SARQ envolvendo pessoas que atuavam captando passageiros no Terminal Rodoviário Alexis Novellino.

A iniciativa tem como principal objetivo manter a ocupação e fiscalização constante de áreas estratégicas da cidade, garantindo mais ordenamento urbano e segurança para moradores e visitantes. A força-tarefa reúne a Guarda Civil Municipal, por meio da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu), Grupamento Operacional de Praia, a Secretaria de Mobilidade Urbana (fiscalização de Transportes), Polícia Civil (Ras) e Polícia Militar (Proeis) em um trabalho conjunto, integrado e contínuo.

Com as equipes distribuídas nos pontos de maior circulação, a operação busca coibir práticas irregulares, como a flanelagem, transporte irregular, além de ampliar a capacidade de prevenção e orientação. As ações se concentram em locais de maior incidência, como o bairro Braga, a Praia do Forte, o Lido, o Boulevard Canal e a região central.

A população pode colaborar com a operação: qualquer irregularidade pode ser comunicada à Guarda Civil Municipal pelo número 153, que funciona diariamente, 24 horas.

Com atuação integrada, a operação segue ao longo de toda a temporada, reforçando ações de fiscalização, presença preventiva e atendimento às demandas da população.