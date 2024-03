Cabo Frio é contemplada com mais de R$ 26 milhões de verbas federais

Cabo Frio foi contemplada com o valor de mais de R$26 milhões em projetos selecionados pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), implantado pelo Governo Federal, no ano passado. Essa captação faz parte das propostas inscritas pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais e Captação de Recursos e pelo Governo Estadual.

O município apresentou 19 propostas, dessas três foram selecionadas, significa que há verba para destinação, e outras seis foram habilitadas, quando são aprovadas, mas não há verba para envio, necessitando de aportes de parlamentares para ser colocado em prática.

Do montante selecionado pelo Novo PAC, são R$ 10.624.374,00 voltados para projetos de restauração do Convento Nossa Senhora dos Anjos; construção de uma escola em tempo integral, no bairro Colinas do Peró; e aquisição de um ônibus escolar novinho.

Os outros R$ 15.767.390,00 são propostas que foram cadastradas pelo Estado e selecionadas pelo Programa. Essa verba será destinada à construção de uma escola em tempo integral e o CEU de Cultura, que é o Centro de Artes e Esportes Unificado. Ambos os projetos serão implantados em Tamoios.

“Agora, a gente entra em fase de elaboração dos projetos, documentação para dar andamento ao cronograma. Em relação às seis propostas habilitadas e que podem receber aportes de emendas parlamentares, o valor é de R$24.518.972,00, o que aumenta a possibilidade de investimentos no município. Somando todas essas verbas, Cabo Frio tem a oportunidade de receber quase R$51 milhões”, explicou o secretário de Relações Institucionais e Captação de Recursos, Alan Silva.

“Eu estou muito feliz com essas conquistas para Cabo Frio. Isso é fruto de muito trabalho das nossas equipes, e principalmente, da Secretaria de Relações Institucionais e Captação de Recursos, que vem se empenhando para que possamos trazer cada vez mais verbas para nossa cidade. Em breve, a gente vai poder ver essas entregas beneficiando a nossa população cabo-friense”, destacou a prefeita Magdala Furtado.