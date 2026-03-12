Cabo Frio e FIPERJ alinham cooperação estratégica para impulsionar a Economia Azul

A Prefeitura de Cabo Frio firmou nessa semana mais uma parceria para consolidar o município como referência na gestão sustentável dos recursos marinhos. Em reunião na sede da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ), representantes da Secretaria Adjunta de Gestão Territorial e Economia Azul iniciaram a construção de um Termo de Cooperação Técnica, com o objetivo de fortalecer as atividades ligadas ao mar, com ênfase na pesca e na promoção de um desenvolvimento econômico sustentável para a cidade.

Durante a reunião foram apresentadas diversas iniciativas para ampliar as possibilidades de renda e qualificar o setor. Entre as propostas discutidas, destacam-se as capacitações técnicas direcionadas a pescadores e marisqueiros, essenciais para aprimorar suas práticas e agregar valor aos produtos. E também a importância de programas de alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (EJA), com foco na inclusão social e no desenvolvimento profissional desses trabalhadores.

Outro ponto abordado foi o Projeto “Escolas Azuis”, que prevê temas sobre sustentabilidade e economia azul para as crianças e jovens do município. Ações voltadas à valorização da identidade local através da culinária tradicional dos frutos do mar, potencializando o turismo gastronômico, e ainda, iniciativas para o aproveitamento integral do pescado e seus subprodutos, como as escamas para aplicações em moda praia, e o cultivo de macroalgas com potencial para biofertilizantes e insumos industriais, também foram sugeridos como caminhos para a inovação e geração de empregos.

“A construção de parcerias estratégicas é fundamental para impulsionar a Economia Azul em Cabo Frio, gerando oportunidades e promovendo a sustentabilidade de nossas comunidades costeiras. O diálogo com a FIPERJ representa um avanço importante para concretizar essas iniciativas”, afirmou, Matheus Monica, Secretário Adjunto de Gestão Territorial e Economia Azul de Cabo Frio.

Em breve, o município e a FIPERJ irão formalizar o Termo de Cooperação Técnica e definir as próximas etapas para a implementação das ações discutidas, junto com a participação da comunidade local.