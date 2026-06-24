Cabo Frio: “Emprego Já!” soma 466 vagas disponíveis e amplia oportunidades para PCDs

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio divulgou o balanço semanal do programa Emprego Já!, com dados registrados no sistema entre os dias 14 e 20 de junho. O principal destaque do período foi o aumento no número de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), reforçando as ações de inclusão no mercado de trabalho.

Durante a semana, o sistema recebeu 14 novos cadastros de currículos por meio do site do programa. No mesmo período, foram disponibilizadas 16 novas vagas de emprego, sendo sete para ampla concorrência e nove exclusivas para PCDs.

Atualmente, o Emprego Já! reúne 466 vagas ativas, das quais 449 são para ampla concorrência e 17 destinadas a pessoas com deficiência. As oportunidades são oferecidas por 128 empresas cadastradas em diversos bairros do município.

O atendimento via WhatsApp também manteve forte demanda, com 62 atendimentos realizados ao longo da semana. O canal é utilizado para esclarecer dúvidas, facilitar o contato entre empregadores e trabalhadores e apresentar o programa a novas empresas interessadas em participar da iniciativa.

Empresas que desejam divulgar oportunidades podem realizar o cadastro gratuitamente pelo site do programa, onde também é possível atualizar vagas e consultar perfis profissionais disponíveis.

Cargos com maior número de vagas

• Operador(a) de caixa – 41 vagas

• Vendedor(a) – 34 vagas

• Açougueiro(a) – 22 vagas

• Operador(a) de loja – 21 vagas

• Atendente – 17 vagas

Balanço semanal (14 a 20 de junho)

• Vagas de ampla concorrência: 449

• Vagas para PCDs: 17

• Empresas ativas: 128

• Novos cadastros: 14

• Total de cadastros em junho: 47

• Atendimentos via WhatsApp: 62