Cabo Frio entrega Morro da Guia revitalizado

O Morro da Guia, um dos principais pontos turísticos de Cabo Frio, está de cara nova. Após uma série de melhorias no local, a Prefeitura de Cabo Frio realizou na tarde de sexta-feira (05) uma cerimônia para oficializar a entrega da revitalização do espaço.

O momento oficial contou com a presença de autoridades, secretários municipais, sociedade civil e imprensa, além do Grupo Amadeus, responsável pela execução do hino de Cabo Frio.

O Morro da Guia passou por reforma de todo deck de madeira, dos guarda-corpos e dos banheiros. Todo o trabalho foi coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, destacou a importância do local e a dedicação ao trabalho por Cabo Frio.

“É uma alegria entregar o Morro da Guia revitalizado! Temos pontos turísticos lindos em nossa cidade e vamos lutar para cuidar deles, pois Cabo Frio é muito mais que praia. Com essa integração entre os secretários e as equipes, vamos fazer muito mais. Temos entregado muito em pouco tempo, agradeço a participação de todos e, especialmente, do deputado federal Gutemberg Reis, que destinou a verba para que pudéssemos executar essa obra de revitalização”, destacou a prefeita.

Na ocasião, a prefeita ainda solicitou apoio ao deputado federal com a destinação de verbas para a reforma do Complexo Aracy Machado, no Itajuru.

“Eu acompanho o trabalho que vem sendo desenvolvido pela prefeita com muita dedicação diariamente e entrega. Cabo Frio é uma cidade muito especial para mim e para a minha família, nosso mandato está à disposição para ajudar a cidade”, pontuou o deputado federal Gutemberg Reis, autor da emenda para a revitalização.

O Morro da Guia fica localizado às margens do Canal Itajuru. Dele se tem uma visão panorâmica e privilegiada da cidade. Além disso, no local são encontrados vestígios do período tupinambá, pedras sulcadas com marcas de amolação de machados e flechas, e o trono do Pajé Tsumé, além da Capela de Nossa Senhora da Guia, erguida em 1740.