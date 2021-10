Cabo Frio Esporte + vai movimentar a cidade no feriadão

A Prefeitura de Cabo Frio realizará, entre sábado (30) e terça-feira (02), o “Cabo Frio Esporte +”, evento coordenado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer que reunirá diversos esportistas no feriadão de Finados. Durante esses dias serão realizados o Campeonato Explosão do Surf, na Praia do Forte; o Encontro de Trilheiros, com saída da Ilha do Japonês; Campeonato Kronos Kickboxing, na Associação Atlética Cabofriense; e o Encontro de Kitesurf, na Lagoa do Foguete.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Lazer de Cabo Frio, Carlos Cunha, o evento tem o objetivo de fomentar o segmento do turismo esportivo, movimentando e trazendo turistas para a cidade.

“O esporte, além de atrativo, vai ajudar a movimentar a cidade e a economia. Apoiar e organizar eventos esportivos está em nossas metas para fomentar o turismo em Cabo Frio”, afirma Carlos Cunha.

O “Cabo Frio Esporte +” começa neste sábado (30) com o Campeonato Explosão do Surf 2021, na Praia do Forte, a partir das 8h. Será a etapa de abertura do Circuito Estadual Nova Geração do Rio de Janeiro. As provas serão realizadas também no domingo (31). As categorias em disputa serão sub 18, sub 16, sub 14 e sub 12, masculino e feminino. O evento é organizado pelo Cabo Frio Surf Club com o apoio técnico da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura de Cabo Frio.

Também no sábado, às 8h30, na Ilha do Japonês, está marcada a concentração do Encontro de Trilheiros. Junto com guias turísticos, eles vão percorrer as trilhas ecológicas da cidade e conhecer a beleza e história de cada percurso.

Ainda no sábado, às 14h, na Associação Atlética Cabofriense, será realizado o Campeonato Kronos de Kickboxing. O atleta cabo-friense, atual detentor do título, Gibran Cardoso, estará na disputa defendendo o cinturão.

Na terça-feira (2), às 8h, será a vez do Encontro de Kitesurf, na Lagoa do Foguete (cancela 6). Neste dia será comemorado o aniversário do surfista Victor Ribas durante um evento de confraternização, fechando o “Cabo Frio Esporte +”.