Cabo Frio está com 72 vagas de operador de caixa em aberto

O programa “Emprego Já!”, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cabo Frio, segue fortalecendo o acesso ao mercado de trabalho no município. Entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, o programa recebeu 47 novos cadastros em seu site oficial: empregoja.cabofrio.rj.gov.br , consolidando-se como uma importante ferramenta de intermediação entre empresas e candidatos.

Na atualização mais recente, o portal conta com 390 vagas de ampla concorrência e 11 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), distribuídas em diferentes setores. As funções com maior número de oportunidades incluem operador(a) de caixa (72 vagas), vendedor(a) (32 vagas), vendedor(a) externo(a) de porta a porta (21 vagas), motorista com CNH “B”, “D” ou “E” (19 vagas) e repositor(a) (19 vagas).

Atualmente, 83 empresas estão cadastradas e ativas na plataforma, que permite o registro gratuito tanto de currículos de candidatos quanto de vagas oferecidas por empresas locais. O cadastro empresarial pode ser feito de forma simples pelo link: https://empregoja.cabofrio.rj.gov.br/cadastro-empresa/

Na última segunda-feira (6), a equipe do “Emprego Já!” realizou uma ação de visitas a empresas no distrito de Tamoios, apresentando o programa e captando novas vagas de emprego. Outras iniciativas semelhantes estão previstas para os próximos dias em diferentes bairros da cidade.