Cabo Frio ganha espaço exclusivo para quem gosta de soltar pipas

A partir de agora Cabo Frio conta com um espaço exclusivo destinado para a soltura de pipas. O Pipódromo Municipal, inaugurado neste fim de semana, fica no Complexo da Fazenda Campos Novos, em Tamoios. O prefeito José Bonifácio participou da inauguração do espaço que promete ser mais uma grande atração no Parque de Exposições.

A programação contou ainda com o Festival de Pipas, realizado em parceria com a Associação de Pipeiros do Estado do Rio de Janeiro, e com a presença deputados federais, Paulo Ramos e José Augusto Nalin, e do vice-presidente da Associação de Pipeiros do Estado do Rio de Janeiro (APERJ), Vicente Galaso. Respeitando as medidas preventivas à Covid-19, o pipódromo estará aberto todo o fim de semana.

Para o prefeito José Bonifácio, o espaço será mais uma área voltada para o lazer com a presença de um público diverso.

“Pude voltar a ser criança colocando essa pipa no alto. O pipódromo de Cabo Frio vai receber pessoas de todas as idades, seja da cidade ou de municípios da região. Essa área de lazer oferece a oportunidade de que amantes das pipas possam se divertir com toda a segurança necessária”, disse o prefeito de Cabo Frio, que foi presenteado com uma pipa estilizada.

De acordo com a Lei Estadual nº 8562/19, os pipódromos devem estar localizados em área restrita aos participantes e a uma distância mínima de um quilômetro de rodovias públicas e de redes elétricas. O objetivo é garantir a segurança dos frequentadores.