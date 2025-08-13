Cabo Frio inaugura tomógrafo ultramoderno com tecnologia inédita no CEAD de Tamoios

A Saúde de Cabo Frio avança com o cronograma de melhorias para atender à população com um serviço público de qualidade: já está em funcionamento, no Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (CEAD), em Tamoios, um tomógrafo computadorizado com tecnologia inédita, que começa a reduzir as filas de espera e a garantir diagnósticos de imagem mais rápidos e precisos. Junto com o equipamento, a unidade também recebeu um novo aparelho de raio-X, reforçando a agilidade no atendimento de exames de imagem.

O atendimento com o novo tomógrafo começou no início do mês. Para pacientes com casos de urgência e emergência, o laudo é disponibilizado em até duas horas. Para casos ambulatoriais, são realizados exames de rotina em diversas especialidades, como cardiologia, neurologia e oncologia, entre outras.

Com 16 canais, a máquina oferece melhor resolução de imagem e mais agilidade nos exames e diagnósticos, chegando a Tamoios como uma ação inédita para a localidade. Antes, havia um antigo tomógrafo que, além de utilizar tecnologia ultrapassada, estava desativado há mais de um ano, obrigando pacientes e equipes médicas a se deslocarem até o Hospital São José Operário, em São Cristóvão, para a realização de diagnósticos de rotina e de emergência.

Segundo o prefeito Dr. Serginho, inovação e qualidade de vida andam juntas, principalmente quando se trata de saúde:

“Estamos ressuscitando a saúde de Tamoios, que estava no fundo do poço. Agora, os moradores não precisam mais se deslocar para outro distrito para fazer exames de imagem. Aos poucos, vamos levar a dignidade de volta para a população de Tamoios. Não estamos brincando de governar, estamos fazendo uma revolução. Estamos mudando essa realidade com muitas ações e responsabilidade, e nosso trabalho ainda está no início”, afirmou o prefeito.

Utilizado amplamente em diversos tipos de atendimentos de emergência da UPA e em consultas ambulatoriais nas unidades de saúde, o aparelho permitirá a realização de uma média de 1.800 exames por mês (cerca de 60 por dia), com duração de 40 segundos por procedimento e liberação dos resultados via aplicativo para os pacientes, que será lançado em breve. Além disso, poderão ser realizados exames com contraste, fator fundamental para diagnósticos de imagem em tratamentos oncológicos.

Antes da instalação do equipamento, que necessita de estabilizadores específicos, toda a rede elétrica da sala onde está o tomógrafo foi modernizada. Também foram concluídos reparos na parte estrutural da unidade, a fim de gerar mais comodidade para pacientes e equipes de saúde. Em breve, além do tomógrafo e do novo aparelho de raio-X, o CEAD receberá um mamógrafo, com o objetivo de zerar a fila de espera para esses exames.

“Estamos começando a caminhar com mais agilidade na rede pública de saúde de Cabo Frio, pois estamos investindo em tecnologia, inovação e humanização nos atendimentos. Com a instalação do novo tomógrafo, o deslocamento de três horas dos moradores de Tamoios, para exames e laudo, foi reduzido para poucos minutos, para quem mora próximo ao CEAD. Teremos capacidade para realizar 70 atendimentos por dia, em vez de 25, com equipes médicas 24h para operar o tomógrafo. A meta é manter um atendimento rápido, com filas de espera cada vez menores”, destacou a secretária de Saúde, Beatriz Trindade.