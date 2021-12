Cabo Frio inaugura unidade de apoio ao NASF do bairro Jacaré

Levar atendimento de saúde com qualidade, promovendo a Atenção Básica nos bairros de Cabo Frio: com esse objetivo, a Prefeitura retomou, nesta quarta-feira (22), o funcionamento do antigo prédio do Centro Especializado de Fisioterapia e Odontologia (CEFOJ) do bairro Jacaré. A partir de agora, o local será a unidade de apoio ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), atendendo 6.840 mil pacientes cadastrados na região do bairro. A medida é um importante avanço na saúde da localidade.

Esta unidade é mais um prédio público recuperado neste ano pela Secretaria de Saúde de Cabo Frio. Fechado desde março de 2020, o local precisou de reforma em toda estrutura, como telhado, instalação hidrossanitária e elétrica, colocação de novas portas e janelas, ampliação dos banheiros para serem acessíveis aos pacientes, além de pintura interna e externa do prédio. O valor do investimento foi de R$ 26.903,98.

Na abertura da unidade, estiveram presentes o secretário municipal de Saúde, Felipe Fernandes; o superintendente de Atenção Primária à Saúde do município, Dennis Saffer; o vereador, Jean Carlos Corrêa Estevão; e a equipe do NASF.

SOBRE O PROGRAMA

O NASF é um programa do governo federal que tem como objetivo dar apoio técnico e pedagógico à Estratégia Saúde da Família, buscando aumentar a capacidade de solucionar os diferentes casos da saúde da população. A equipe é composta por profissionais que complementam as ações na promoção da saúde na Atenção Básica do município. Eles compartilham os cuidados junto com as unidades de saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade de Cabo Frio possuía apenas um NASF em Tamoios, que não estava em atuação plena, sem equipe completa de profissionais. A atual gestão retomou as atividades integrais deste serviço no distrito. Além disso, implantou ainda o programa para região do Jacaré, Tangará e Praia do Siqueira.

“Cada núcleo é composto por nutricionista, assistente social, profissional de educação física, psicólogo e fisioterapeuta, e atende a nove equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). O NASF do bairro Jacaré irá atender ainda os ESF’s dos bairros Monte Alegre, Gamboa, Cajueiro, Peró e Vila Nova. Já no núcleo da região do Tangará serão atendidos ainda os ESF’s dos bairros Caminho de Búzios, Jardim Peró, Boca do Mato e Porto do Carro. Na região da Praia do Siqueira os atendimentos contemplam ainda os ESF’s dos bairros Palmeiras, Jardim Caiçara, Parque Burle, Guarani, Manoel Corrêa, Jardim Náutilus e Vila do Sol. O trabalho dessa equipe de multiprofissionais é realizado principalmente por meio de visitas constantes nas unidades de saúde para diagnosticar e partilhar o cuidado dos pacientes”, explica o secretário de Saúde, Felipe Fernandes.