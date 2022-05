Cabo Frio inicia aplicação da dose de reforço contra covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos 

Cabo Frio inicia nesta terça-feira (31) mais uma etapa de vacinação contra a covid-19. Seguindo a determinação do Ministério da Saúde, adolescentes de 12 anos a 17 anos 11 meses e 29 dias devem ser imunizados com uma dose de reforço contra a covid-19. Ainda de acordo com a Nota Técnica nº 35/2022-SECOVID, para a aplicação do reforço os adolescentes devem ter sido imunizados com a segunda dose do esquema primário há pelo menos 4 meses.

Para receber a dose de reforço, o adolescente deve comparecer a uma das unidades de saúde que fazem a vacinação contra a covid-19, portando documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e carteira de vacinação. O reforço administrado no grupo deverá ser da pfizer ou da coronavac, de acordo com a disponibilidade nas unidades. Gestantes ou puérperas de 12 a 17 anos também deverão ser vacinadas, respeitando o mesmo intervalo e a definição de doses indicadas.

Confira abaixo a lista de locais que aplicam a dose de reforço em adolescentes

• de terça e quinta – 9h às 16h

PAM de São Cristóvão – R. Manoel José de Carvalho, 97

• de terça a sexta – 9h às 16h30

1º distrito

Centro de Saúde Oswaldo Cruz – Rua Florisbela Pena, s/nº, Braga

UBS Itajuru – Rua Copacabana, s/nº

ESF Manoel Corrêa – Rua Guiana, s/nº

ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37

ESF Parque Burle – Rua Budapeste, nº 10

ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478

ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº

ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº

ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº

ESF Boca do Mato – Rua Rosalina Cardoso da Fonseca nº 200

ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51

ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº

2º distrito

ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº

ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38

ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135

ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº

ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº

ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco

ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº

PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº