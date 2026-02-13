Cabo Frio inicia nesta sexta-feira esquema especial de segurança para o Carnaval 2026

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, inicia nesta sexta-feira (13) o esquema especial para o Carnaval 2026, com ampliação do efetivo, atuação integrada das pastas que compõem a estrutura da Secretaria e investimento em tecnologia para garantir tranquilidade e cumprimento das normas ao longo do período festivo.

Ao todo, serão 200 agentes da Guarda Civil Municipal atuando diariamente nas ruas, praias e principais pontos de concentração de público, tanto na área central quanto em Tamoios. A Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização também intensifica a operação com 230 agentes por dia, distribuídos entre a Praia do Forte e o Foguete, do Pontal do Peró até a Praia das Conchas e em Tamoios. A Defesa Civil permanecerá em alerta durante toda a programação. Cerca de 40 viaturas também estarão empregadas para ampliar a presença operacional nas ruas.

Dentro do planejamento operacional, o município está instalando câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade, como parte inicial da implantação da Central de Monitoramento. Entre os equipamentos já instalados estão os dispositivos nos quatro pórticos da orla da Praia do Forte, além de câmeras posicionadas nos portais de acesso, na orla e em Tamoios.

Os sistemas contam com tecnologia de reconhecimento facial, integrada às forças de segurança, auxiliando na identificação de foragidos da Justiça e na verificação de placas de veículos com irregularidades. Durante o Carnaval, os pontos de revista também contarão com câmeras conectadas ao sistema de monitoramento. Uma van equipada com tecnologia semelhante à do caminhão-comando estará em operação, sob responsabilidade da Guarda Civil Municipal, ampliando a capacidade de acompanhamento das ocorrências em tempo real.

O esquema prevê a instalação de postos de revista com detectores de metal, além de fiscalização rigorosa quanto à entrada de garrafas de vidro, objetos perfurocortantes e verificação de coolers. As equipes irão intensificar as ações para coibir práticas como flanelagem, uso de caixas de som, prática de esportes com bola nas praias e outras condutas que comprometam a ordem pública.

Como medida preventiva, haverá distribuição de pulseiras de identificação para crianças nas praias do Forte e do Peró, reforço no patrulhamento preventivo e fiscalização no mar para coibir irregularidades envolvendo embarcações e motos aquáticas. Também estão previstas ações de orientação e controle voltadas à proteção das dunas, áreas ambientalmente sensíveis e praias com selo Bandeira Azul.

A Patrulha Maria da Penha participará da operação com ações de enfrentamento à violência contra a mulher, promovendo a distribuição de material informativo e reforçando os canais de denúncia, como o 153 da Guarda Civil Municipal, além dos demais canais oficiais.

“A proposta é assegurar um Carnaval organizado, seguro e harmonioso para moradores e turistas, com presença efetiva do poder público e trabalho coordenado das equipes que estarão nas ruas ao longo de toda a festa”, finalizou o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho.