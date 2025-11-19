Cabo Frio intensifica ações de segurança e ordenamento para o feriado prolongado da Consciência Negra

Com o feriado prolongado da Consciência Negra, que começa nesta quarta-feira (20) e vai até domingo (24), Cabo Frio se prepara para receber milhares de visitantes. A expectativa é que a cidade registre alta ocupação na hotelaria e grande movimentação nas praias e áreas de lazer, e a Secretaria de Segurança e Ordem Pública reforça a operação para garantir dias tranquilos, seguros e organizados para moradores e turistas no primeiro distrito e em Tamoios.

O efetivo da Guarda Civil Municipal será intensificado e atuará de forma integrada em diferentes frentes. As equipes farão patrulhamento nas ruas, apoiando a organização do trânsito, fiscalizando veículos de turismo e combatendo a ação de flanelinhas. Nas praias, os agentes vão orientar banhistas, oferecer suporte às famílias e garantir o cumprimento das normas de segurança.

Nas áreas de maior circulação, a Guarda também reforçará a proteção das dunas, da vegetação e da fauna, garantindo a preservação ambiental e a segurança de quem frequenta as orlas. Haverá atenção especial à identificação de crianças, assim como presença estratégica para acolher e orientar as mulheres em situação de vulnerabilidade que precisarem de apoio.

A Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização também terá o efetivo intensificado, orientando sobre a proibição de caixas de som, garrafas de vidro, churrasco na areia, frescobol e altinha em horários impróprios, além de fiscalizar o comércio ambulante, garantindo que os alimentos estejam nas normas de segurança alimentar.

Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho: “O feriado prolongado exige planejamento e presença constante. Nossa operação vai além de fiscalizar, estamos organizando os espaços, apoiando famílias e garantindo que todos possam aproveitar a cidade com segurança, respeito às normas e cuidado com o meio ambiente. A ideia é que moradores e visitantes sintam que Cabo Frio é acolhedora e protegida em todos os pontos, do primeiro distrito a Tamoios,” concluiu.