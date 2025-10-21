Cabo Frio intensifica vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio intensificou a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV), para jovens de 15 a 19 anos. A vacinação acontece de segunda a sexta, até o dia 31 de dezembro, nas Unidades Básicas de Saúde e nas Estratégias Saúde da Família do município, incluindo a Casa da Criança e o Centro de Saúde Oswaldo Cruz, das 8h às 16h.

A imunização contra o HPV também ocorre regularmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças e adolescentes de 09 a 14 anos. E as demais vacinas do calendário anual seguem disponíveis para toda a população. Para vacinar é preciso apresentar o CPF e a caderneta de vacinação.

O HPV é a Infecção Sexualmente Transmissível (IST) mais comum no mundo e, com mais de 200 variações, atinge principalmente os órgãos genitais, podendo levar ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, como o de colo do útero, ânus, pênis e orofaringe (garganta).

A vacina é a forma mais eficaz de prevenção contra a infecção e suas graves consequências.

“A vacinação do HPV é de rotina, realizamos o ano todo, mas é importante reforçar a chamada para que todos aproveitem esse momento de aumento da faixa etária”, concluiu a coordenadora municipal de imunização, Patrícia Freitas.