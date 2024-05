Cabo Frio marca presença no Seminário de Gestores Municipais de Juventude em Brasília

Cabo Frio marcou presença no Seminário de Gestores Municipais de Juventude, que aconteceu nos dias 21 e 22 de maio, em Brasília. O município foi representado pela superintendente da Juventude, Anna Clara Laurindo, a convite da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. O evento teve como foco capacitar os gestores sobre os programas Id Jovem e Sinajuve, promovendo uma valiosa troca de conhecimentos e estratégias para aprimorar as políticas públicas direcionadas a esse público.

“Durante o seminário, a Superintendência esteve engajada em grupos de trabalho dedicados à elaboração e formatação dessas políticas. Essa participação foi essencial para contribuir com a definição de diretrizes cruciais para o desenvolvimento da juventude em todo o país”, explicou Anna.

Ela destacou que o ponto alto do evento ocorreu no Senado Federal, onde representantes da Superintendência se reuniram com a Frente Parlamentar em Defesa da Juventude, contando com a presença de senadores renomados, incluindo Leila Barros (Leila do Vôlei) e Ulisses Guimarães.

“Durante essa reunião, foram discutidos temas relevantes, como o Plano Nacional da Juventude e a criação do Fundo Nacional da Juventude, uma iniciativa destinada a fortalecer as Políticas Públicas de Juventude em todo o Brasil. A participação ativa da Superintendência da Juventude de Cabo Frio neste seminário reforça o compromisso da Secretaria de Governo e do município com o desenvolvimento e a valorização dos jovens munícipes”, ressaltou.

O Programa Identidade Jovem (ID Jovem) é uma carteira da juventude que proporciona o pagamento de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de garantir vagas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual.

Já o Sinajuve possibilita a cooperação e atuação conjunta da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, conselhos de juventude e a sociedade civil, otimizando a elaboração e implementação de políticas públicas para os jovens.

No evento, estiveram presentes gestores dos mais diversos estados do país. E, do Rio de Janeiro, estavam: Gabriella Rodrigues (Secretária de Juventude do município Rio de Janeiro), Luísa Assumpção (Coordenadora de Juventude de Niterói), Felipe Martins (Superintendente da Juventude de Arraial do Cabo) e Jean Marques (Coordenador de Juventude em Petrópolis).