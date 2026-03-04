Cabo Frio notifica 12 veículos em mais uma etapa da Operação Cabo Frio em Ordem

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta terça-feira (3), mais uma etapa da Operação Cabo Frio em Ordem, voltada à identificação de veículos em possível situação de abandono nas vias públicas. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização (Posturas), vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública.

As equipes estiveram nos bairros Palmeiras, Parque Burle e Jardim Olinda, além de fiscalizarem uma oficina. Ao todo, foram 12 notificações: sete em Palmeiras, três no Parque Burle, uma no Jardim Olinda e uma em uma oficina.

Na semana passada, a operação passou pelos bairros Guarani e Vila do Sol, com 32 notificações, sendo 25 no Guarani e sete na Vila do Sol.

Os agentes utilizam critérios técnicos para caracterizar possível abandono, como permanência prolongada no mesmo local, pneus vazios, partes danificadas, ferrugem e acúmulo de sujeira embaixo do veículo. Quando o proprietário é localizado, recebe orientação no momento da abordagem. Nos demais casos, a notificação é fixada no próprio veículo.

Após a notificação, o responsável tem o prazo de dez dias para regularizar a situação ou retirar o veículo da via pública. Caso não haja providência no período estabelecido, a remoção poderá ser realizada.

A operação faz parte das ações contínuas de ordenamento urbano e seguirá para outros bairros, conforme planejamento da equipe e demandas da população.