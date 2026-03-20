Cabo Frio: Padaria no Braga e Supermercado em São Cristóvão são fiscalizados após denúncia

A equipe da Vigilância Sanitária Municipal, ligada à Secretaria de Saúde de Cabo Frio, realizou uma ação de fiscalização nessa quinta-feira (19) para apurar duas denúncias sobre a presença de insetos circulando entre produtos: em uma padaria no Braga, e outra em um supermercado em São Cristóvão.

Durante a inspeção na padaria, foi verificada que a licença sanitária encontra-se vigente e que o local passou por dedetização recente. Entretanto, foram descartados alguns produtos, como bolos de cobertura, que estavam sem as devidas condições de refrigeração. O estabelecimento ainda foi notificado a providenciar outras melhorias no espaço.

No supermercado, os fiscais também inspecionaram as instalações e verificaram a documentação do estabelecimento. Embora não tenha sido constatada a presença de vetores no local, foram reforçadas as orientações sobre as condições de higiene e armazenamento dos produtos.

“A Vigilância Sanitária Municipal está atuante no tempo de resposta rápida à denúncia. E além do que chega para o setor formalmente, também estamos atentos às demandas que surgem através das redes sociais. De todo modo, reforço que a população nos acione sempre que verificar alguma irregularidade”, solicita a superintendente da Vigilância Sanitária Municipal, Kelly de Araújo.

Novo e-mail para denúncias

A Vigilância Sanitária Municipal, que faz parte da estrutura da Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, acaba de disponibilizar um novo canal para denúncias, por e-mail: vigilância.sanitaria@saude.cabofrio.rj.gov.br. O antigo endereço (visacabofriorj@gmail.com) não está recebendo denúncias, no momento.

A população também pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária Municipal pelo telefone (22) 2646-2506, ramal 2508, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.