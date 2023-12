Cabo Frio participa do Fórum de Empreendedorismo e Inovação

Buscando inovação por diversos caminhos e estratégias, a Prefeitura de Cabo Frio participou, entre os dias 27 e 28 de novembro, do Fórum de Empreendedorismo e Inovação (Start It!), em Campos dos Goytacazes, na Usina do Queimado. O evento é uma produção da Escola de Empreendedorismo (Scolabora) e parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e contou com representantes da Secretaria Adjunta de Ciência e Tecnologia que durante as oficinas e palestras adquiriram conhecimentos para pensar no futuro como um presente.

O objetivo do fórum é incentivar e transformar as cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro em grandes polos de inovação e empreendedorismo. Além disso, o encontro visa a retomada dos negócios pós pandemia, criando oportunidades, empoderando e conectando diversos setores, capacitando cada vez mais os profissionais e contribuindo para a valorização das novas gerações.

Durante o “Start It!” 2023, foram expostos painéis de diversas empresas sobre seu desenvolvimento e negócios, salão de startups e as maiores empresas da região juntas em um só ambiente. O evento contou com a participação de grandes nomes do empreendedorismo como: Camila Farani (Shark Tank Brasil), Rogério Salume (Wine) e Kamilla Fialho (K2L).

O secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, Wellington Fernandes, a prefeitura está buscando e inovando nas áreas da ciência e a estruturação de um polo empreendedor é algo rico para a população cabo-friense: “Estamos comprometidos em tornar o interior do Estado em um centro de inovação e empreendedorismo, olhando sempre para um futuro promissor e tecnologicamente avançado”, concluiu.