CABO FRIO: Peró terá choque no primeiro dia do ano

Choque de ordem no primeiro dia de janeiro. Quatro futuros secretários municipais de Cabo Frio visitaram o Peró, única praia da cidade com a Bandeira Azul, e prometeram um choque de ordem já no primeiro dia de janeiro, quando o Dr. Serginho (PL) assume o mandato. Eles ficaram assustados com o excesso de ambulantes na praia, barracas nas ruas e a confusão no trânsito.

Participaram da inspeção o coronel Leandro dos Santos Carvalho (Segurança e Ordem Pública), Davi Barcelos (Turismo), Jailton Dia Nogueira (Meio Ambiente), e Josias Medeiros (Mobilidade Urbana). Eles percorreram a orla marítima, a Praça do Moinho e as ruas internas do Peró. A gestão do programa Bandeira Azul é da secretaria do Meio Ambiente.– A transformação turística de Cabo Frio vai começar pelo Peró – afirmou Davi Barcelos.

Os futuros secretários foram convidados pela Associação Comercial e Turística do Peró (ACETUR) e pela ONG Amigos do Peró. Eles viram a invasão de espaços públicos na areia, ocupada por invasores que alugam mesas, cadeiras e ombrelones; barracas fixas que vendem churrasquinho e quentinhas e banhistas com caixas de som. Na Praça do Moinho, barracas no meio da rua e um nó no trânsito na estreita Rua do Moinho, que não comporta ônibus de turismo.

O grupo também visitou os estacionamentos da Ilha do Japonês e da Praia das Conchas, onde é livre a ação de flanelinhas. Os futuros secretários admitiram que será impossível resolver todos os problemas nos primeiros dias da nova gestão, mas garantiram melhorias, sobretudo na mobilidade urbana e no comércio irregular.

A Polícia Militar, através do 25º BPM (Cabo Frio) prometeu reforço de policiamento em toda a orla, inclusive no réveillon, quando serão instaladas duas torres para facilitar o trabalho do policiamento, que também usará quadriciclos no patrulhamento da areia e motopatrulhas na zona turística do bairro.

Texto: Jornalista Paulo Roberto