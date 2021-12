Cabo Frio: Polícia prende suspeito e outro morre em confronto com a PM, após tiroteio na Praia do Forte em Cabo Frio

A Polícia prendeu um suspeito e outro morreu em confronto com a PM, após tiroteio na Praia do Forte, neste sábado, dia 11, na Praia do Forte, em Cabo Frio.

Uma vítima morreu no local e cinco pessoas foram levadas para o Hospital São José Operário, uma foi liberada após ser medicada, outra foi transferida para uma unidade particular e das três internadas em estado grave na unidade de saúde do município, uma não resistiu.

Segundo a prefeitura, o estado de saúde de duas vítimas é estável.

Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias das mortes de dois homens. A perícia foi realizada no local e as vítimas estão sendo ouvidas. Os autores foram identificados, um foi preso e outro morreu em confronto com policiais militares. Diligências seguem para capturar todos os envolvidos.

O tiroteio aconteceu na tarde deste sábado, dia 11, na Praia do Forte. A Polícia Militar informou que, de acordo com informações preliminares, o grupo, oriundo do Morro do Limão, comemorava um aniversário na praia, quando 03 homens armados aproximaram-se e dispararam contra as pessoas que estavam na confraternização.