Cabo Frio promove ação especial de vacinação e adoção de animais em alusão ao Dia Mundial dos Animais

Em comemoração ao Dia Mundial dos Animais, celebrado em 4 de outubro, a Prefeitura de Cabo Frio realizará uma ação conjunta de vacinação antirrábica e feira de adoção de cães e gatos neste sábado (4). A iniciativa é organizada pela Secretaria de Agricultura e Pesca, por meio da Superintendência de Proteção Animal e Saúde, e pela Secretaria de Saúde, por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental e Zoonoses. A mobilização acontecerá na Rua do Itajuru, nº 327, no Centro, das 9h às 13h.

Durante o evento, os tutores poderão vacinar seus pets contra a raiva, garantindo proteção para os animais e para toda a população. Simultaneamente, a feira de adoção disponibilizará cães e gatos de diferentes idades e perfis, todos já vacinados e com acompanhamento veterinário da Prefeitura. Os animais adotados também terão direito à castração gratuita no momento adequado, conforme critérios técnicos.

A superintendente de Proteção Animal, Fenela Assed, destaca o papel da adoção responsável. “Cada animal adotado ganha uma segunda chance de ter uma vida digna e afetuosa. Convidamos a população a conhecer nossos cães e gatos, muitos esperando por um lar cheio de carinho”, ressaltou.

A superintendente de Vigilância Ambiental e Zoonoses, Andreia Nogueira, reforça a importância da imunização. “Vacinar e adotar são formas de cuidar da saúde e do bem-estar dos animais. Esperamos que muitas famílias aproveitem a oportunidade para proteger seus pets e, ao mesmo tempo, abrir espaço para um novo amigo de quatro patas em suas casas”, disse.

Para a vacinação, os tutores devem ficar atentos às orientações de segurança. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte, cães agressivos devem usar focinheira, e a vacinação não deve ser aplicada em fêmeas gestantes, animais debilitados ou com menos de três meses de vida. Já para adoção, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

A campanha de vacinação antirrábica seguirá nos meses de outubro e novembro com pontos volantes em diversos bairros. A vacinação antirrábica é fundamental para prevenir a raiva, doença viral grave que afeta mamíferos e pode ser transmitida aos humanos. Vacinar cães e gatos é a principal medida de proteção, evitando surtos e protegendo a saúde pública.

