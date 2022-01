Cabo Frio promove “Janeiro Roxo”, campanha de conscientização sobre a hanseníase

Com o tema “Não esqueça da hanseníase”, a Prefeitura de Cabo Frio aderiu à Campanha Mundial de Combate e Prevenção contra a doença. A data é celebrada sempre no último domingo de janeiro, que neste ano cai no dia 30. Por isso, o mês é chamado “Janeiro Roxo” com o objetivo de chamar a atenção sobre a hanseníase, que tem tratamento e cura.

De acordo com a enfermeira Christiane Távora dos Santos, coordenadora do Programa ao Combate a Hanseníase e Tuberculose em Cabo Frio, o preconceito ainda é um dos grandes desafios no combate à doença.

“O objetivo da campanha “Janeiro Roxo” é ampliar o conhecimento da população sobre a doença, por meio de ações de conscientização, e reforçar a importância do diagnóstico precoce para evitar a ocorrência de sequelas graves”, explica Christiane.

De acordo com a Secretaria de Saúde, em 2021 foram identificados sete novos casos, fechando o ano com 12 pessoas em tratamento anual, podendo chegar a 18 meses, e outras 23 em tratamento contínuo. Neste mês de janeiro já foram identificados mais quatro novos casos.

Quem está com suspeita da doença pode procurar o Posto de Atendimento Médico (PAM), localizado no bairro São Cristóvão, às segundas e quartas-feiras, a partir das 13h30. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) também estão aptos para detectar casos de hanseníase nas visitas domiciliares, que realizam periodicamente na área de abrangência das unidades em que trabalham.

Os ACS foram capacitados no ano passado com objetivo de ampliar e reforçar o atendimento da Atenção Básica na saúde do município, uma das principais diretrizes do governo municipal.