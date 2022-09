Cabo Frio realiza mutirão pelo Dia Mundial de Limpeza nas praias 

A Prefeitura de Cabo Frio promove no dia 17 de setembro um mutirão pelo Dia Mundial de Limpeza de praias. A ação “Mares Limpos” ocorre anualmente e tem como objetivo conscientizar a população sobre o descarte irregular de resíduos sólidos no meio ambiente.

A mobilização acontece simultaneamente, de 10h às 12h, nas praias do Forte; do Peró; do Pontal, em Tamoios; e na prainha do Dormitório das Garças.

Para participar, basta se cadastrar pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN4lMZ_V4ShyQGE3i6gkqNkENiKCLJ-aBNresZvEM6OiEjMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

“O Dia Mundial da Limpeza não se trata apenas de mutirões de limpezas, mas é uma rede forte e única de agentes que compartilham a visão de um mundo livre de resíduos. Acreditamos que juntos podemos limpar o mundo do lixo”, disse a coordenadora local da Bandeira Azul no município de Cabo Frio, Paloma Arias Ordiales.