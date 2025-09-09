Cabo Frio realiza operação conjunta para combater motos barulhentas em Tamoios

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Guarda Civil Municipal, em parceria com a Polícia Militar, realizou uma operação em Tamoios, no fim da tarde desta segunda-feira (8), com o objetivo de reduzir a poluição sonora causada por motocicletas com escapamentos irregulares.

A ação, realizada na Avenida Independência, em frente o Shopping Unapark, em Unamar, resultou em cerca de 80 abordagens. Entre os casos identificados, uma moto apresentava chassi raspado, outra era roubada, resultando na condução de um homem à delegacia.

Veículos conduzidos por pessoas sem habilitação foram liberados apenas após a presença de condutor habilitado.

Ao todo, mais de 30 motociclistas foram notificados por conduzir o veículo com característica adulterada, sem CNH, pilotar sem capacete e circular sem placa. Doze motos foram levadas para o depósito municipal.

Um condutor que estava com cano irregular trocou o cano pelo original no momento da ação, foi autuado e liberado em seguida.

“Eu acho essa operação excelente! Aqui em Unamar, a gente realmente sofre com o barulho das motos. É muito difícil assistir televisão, conversar ou até descansar com tanto barulho e escapamento alterado. Para mim, essa ação está sendo ótima e, sinceramente, acho que deveria acontecer todo dia, porque essas motos realmente incomodam muito”, disse o morador que não quis se identificar.

Quem estava com toda a motocicleta regular e a documentação correta foi liberado imediatamente. Participaram os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e dos grupamentos de Trânsito de Tamoios e Tático Móvel.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública ressalta que o foco da operação não é punir o trabalhador, mas sim garantir mais tranquilidade e segurança para a população, reduzindo o barulho nas ruas. As ações seguirão em diferentes pontos da cidade.

Denúncias podem ser feitas pelo número 153, canal oficial da Guarda Civil Municipal.