Cabo Frio recebe carro do Governo Federal destinado ao Conselho Tutelar 

Cabo Frio está entre os 49 municípios do Estado do Rio que receberam 56 veículos destinados para os Conselhos Tutelares. A solenidade de entrega aconteceu nesta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro, realizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os carros foram adquiridos por R$ 5,2 milhões de emendas parlamentares. A entrega dos automóveis foi feita pela ministra Cristiane Britto.

O veículo para Cabo Frio foi uma destinação do deputado federal Aureo Ribeiro (Solidariedade/ RJ). A secretária municipal da Criança e do Adolescente, Betânia Batista, recebeu o veículo representando o prefeito José Bonifácio.

De acordo com a secretária, a emenda parlamentar destinada a Cabo Frio também contemplou cinco computadores, uma impressora, um refrigerador, um bebedouro, uma televisão e um aparelho de ar-condicionado. Os equipamentos foram distribuídos para os dois Conselhos Tutelares do município e a televisão para o Abrigo Municipal Casa da Criança.

“Esse veículo, assim como demais equipamentos, vão melhorar os serviços prestados pelo Conselho Tutelar de de Cabo Frio, pois darão mais agilidade para a equipe atuar na proteção e auxílio das crianças e adolescentes. Quero agradecer ao deputado federal Áureo Ribeiro pela destinação destes recursos para o nosso município”, disse Betânia Batista.

Ainda segundo ela, o município já recebeu outros dois carros provenientes de emendas parlamentares, que foram destinados aos conselhos tutelares do município.

“Nosso objetivo é reequipar os Conselhos Tutelares de Cabo Frio e Tamoios, de forma que os dois tenham dois carros novos, cada um, para serem utilizados no dia a dia de trabalho. Neste ano recebemos um Jeep Renegade que está atendendo em Tamoios e um Fiat Siena que foi destinado para o conselho do primeiro distrito. O veículo recebido nesta quinta-feira, um Fiat Chronus, vai ficar com o conselho tutelar do primeiro distrito e o próximo será novamente destinado para Tamoios. Toda a equipe da Secretaria Municipal da Criança e do Adolescente está empenhada nesta meta e estamos conseguindo reequipar os Conselhos Tutelares e melhorar a rede de atendimento em Cabo Frio”, finaliza a secretária.